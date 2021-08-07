「秋老虎」殺到！養肺潤燥是時候

今天是二十四節氣中的「立秋」，雖然天氣仍見炎熱，卻也意味着秋天將至，天氣會開始由熱轉涼。話雖如此，但在過渡期間，白天的天氣依然炎熱，夏天的尾巴仍未離去，故有「秋老虎」之稱。這段期間日夜溫差較大，隨着溫度及降雨量的下降空氣中的水分會慢慢減少而變得乾燥，容易出現口乾舌燥的徵狀，引發「秋燥症」，所以除了要注意溫差保暖之餘，也可「以吃進補」，滋潤一下。

宜吃白色食物

在中醫五行學說中，夏屬火，易養心，秋屬金，與肺相連，易養肺。在五色學理論中，白色與肺相對應，因此可以多吃些白色食物來潤肺。如蓮子、百合、淮山、雪耳、蓮藕、無花果、南北杏等都是潤肺生津，而水果中以梨為佳，特別是鴨梨最是理想，常用作於預防秋燥，具清心潤肺、清喉降火、止咳消痰、除煩解渴等功效。

這些材料更可以作出不同的搭配，美味又養生，如蓮子雪耳百合湯及冰糖燉雪梨等。另外粥亦是潤肺、養胃，對腸胃不佳、消化不良的人來說更可以加入薏米、扁豆等材料熬成粥，健脾利濕。

蓮子雪耳百合湯

材料：（4人分量）

白蓮子2両、雪耳1両、百合1両、無花果1両半、木瓜1個

做法：

1.先將雪耳用清水浸泡15分鐘，去蒂撕成小片。

2.將木瓜去皮去籽，切成小塊。

3.將其他材料用清水洗淨。

4.先在鍋內加入2000ml的水，將全部材料放入鍋中用文火煲1小時。

冰糖燉雪梨

材料：

雪梨1個、南北杏8-10粒、冰糖適量

做法：

1.先將雪梨一分為二後去核，將冰糖放入梨芯位置。

2.把雪梨合上放入碗中，加入南北杏及500ml的水。

3.隔水大火蒸60分鐘，最後加冰糖調味即成。

忌冷忌辛宜調理脾臟

中醫有「長夏健脾胃」之說，所謂「長夏」即從立秋到秋分，是養脾胃的黃金時間，再者夏氣未消，脾臟亦受影響，容易食欲不振、消化不良。調理脾臟必先戒凍飲、戒辛，其次可吃酸性食物，如柚子、橙來提升食欲，亦可防止肺氣過盛而損傷了肝氣。

另外亦可多吃水分足夠、有清熱利水，生津止渴之功效的瓜果，如黃瓜、冬瓜、西瓜等，紅豆亦同樣有清熱解毒、健脾益胃等功效。滋陰補潤、健脾的食物多吃亦無妨，如枸杞、蜂蜜、芝麻、北芪、紅棗、燕麥、桂圓等，不過體熱之人不太適合食用紅棗等易上火食物。

桂圓紅棗枸杞茶

材料：

桂圓3-4顆、紅棗3-4顆、枸杞15-20顆

做法：

1.把所有材料以清水洗淨，紅棗去核。

2.把所有的材料放入煲中，加入500ml的水。

3.以大火煮沸約煲10分鐘，可加入冰糖/紅糖/蜂蜜飲用。