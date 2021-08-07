《自殺特攻》Joel Kinnaman被前性伴勒索　獲批禁制令

於DC超級英雄片《自殺特攻》（The Suicide Squad）再度飾演隊長的41歲瑞典男星Joel Kinnaman，成功向法庭申請臨時禁制令，阻止瑞典女模舊愛Gabriella Magnusso（藝名Bella Davis）接近他100碼內，亦不得與他聯絡。

Joel於社交網站公開事件，指他於2017年認識Gabriella，翌年有短暫情緣，進行雙方同意的性行為，但因為一次他第二早需要早起工作，沒有讓她留宿而惹怒她。到2019年至2020年間，Gabriella恢復與他聯絡，向他傳送裸露影片，但因他已與瑞典女模Kelly Gale拍拖，沒有回應。Gabriella窮追猛打，以其他手機聯絡他，言詞愈來愈威嚇性，最近更勒索他，如果他不肯支付包括40萬美元（312萬港元）讓她置業的一筆金錢、安排她在荷里活成名、獲得認證的社交網站戶口、維基百科介紹、以及與《體育畫報》拍攝寫真的機會，就會向傳媒指控他強姦，亦會傷害他與他所愛的人的身體。

今年7月25日，Joel曾與Gabriella通電話，她在知道被錄音的情況下承認雙方性行為是你情我願，但仍然勒索他，表示：「你知唔知如果我同傳媒爆料，我可以有幾多錢同幾出名？」Joel無可奈下只好申請禁制令，但重申自己支持性侵受害人，只是今次並非一件性侵案。