金素妍嚴基俊被爆係真兇　《Penthouse 3》收視照跌　

韓國SBS話題劇《Penthouse 3》昨晚播出第9集，講述朴殷碩甦醒後與女友李智雅展開向金素妍及嚴基俊的復仇大計，但劇集因為電視台轉播奧運女排賽事而延遲1小時播出，平均收視僅錄得15.5%，比上集下跌0.2%。

承接上集劇情，金素妍向朴殷碩落毒後，將他裝在家具紙箱中運到家中的工人房，但尹鐘焄暗中為朴殷碩解毒，並與朴殷碩的哥哥聯絡，而朴殷碩之後與李智雅秘密見面，兩人誓要向金素妍及嚴基俊報仇，而尹鐘焄也表示會跟他們一起對付金素妍和嚴基俊。

3人其後取得安妍紅綁架崔藝彬當日的黑盒影片，發現殺害Eugene的是金素妍，而不是嚴基俊，李智雅即憤怒地說：「我要讓他們知道地獄是甚麼。」而李智雅又收到女兒韓智賢的電話，掌握金素妍殺死父親的證據。

嚴基俊從朴殷碩的祖母獲得千秀地區的施工權，金素妍則取代李智雅成為清雅財團新理事長，在嚴基俊出席開發動工典禮當日，金素妍透過視像祝賀，但現場卻突然播放嚴基俊炸死朴殷碩時的影片，並出現嚴基俊是殺人兇手的字眼，令他十分憤怒，而金素妍在理事長就任儀式上收到嚴基俊送的畫，卻發現畫框上寫着她是殺父真兇的字句，令她十分震驚。金素妍與嚴基俊因感到被對方背叛而在廢車場大打出手，李智雅與朴殷碩在遠處見到兩人自相殘殺，露出滿足的笑容。