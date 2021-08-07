屯馬線開通了！舊社區 新發現！

屯馬線開通，讓土瓜灣站和宋皇臺站一帶成為假日人氣食買玩及打卡熱點。（胡振文攝）

「屯馬開通真的很興奮......」作為全港最長的鐵路線，屯馬線開通不但帶來一首令人興奮的洗腦神曲，更令本地交通更加便利，放假時有更多吃喝玩樂選擇。特別是九龍城一帶的土瓜灣站和宋皇臺站附近，便有齊各式小店、餐廰、古蹟和新景點，新舊交融的魅力讓人好想化身偽文青，走進區內探索一番！

土瓜灣站：舊工廈尋「寶」

提到土瓜灣，大家又知唔知以前稱作土家灣？它在1960至70年代發展成一個工業區，製衣廠、味精廠、電池廠及塑膠花廠林立。雖然隨着時代變遷面貌已變，馬頭圍道地底亦興建了土瓜灣車站，但區內仍有不少歷史悠久的特色工廈店舖，值得大家一逛！

好似3年前進駐區內工廈的古物店「夕拾」便是一例，它由擁有30多年舊物回收經驗的阿Wing與拍檔Sylvia共同主理。前者負責尋找舊物，後者專責店內陳設。二人表示店名來自魯迅名著《朝花夕拾》：「夕拾就好像我們正在做的事情，在夕陽的時候拾回一些過去、不屬於現在的東西」，甚至有一「直」拾下去的意思。

二人透露當初決定落戶土瓜灣，除了是看中現址的無間隔設計可令店面設計更具彈性，舊區的懷舊色彩和魅力也是原因之一。事實亦證明他們選擇明智，因為佔地3,600呎的空間足以擺放各式古物，由舊打字機、時鐘、相機、家具、行李箱、玩具、唱片、陶瓷到電器，每一件都恰如土瓜灣這個懷舊社區，陳舊而有味道，充滿歷史回憶。阿Wing表示比起賺錢，更希望為他辛苦尋來的寶物覓得有緣人。對此Sylvia亦大表認同，認為物品的價值不應該只用錢來定義，而且對年輕一代來說，不少舊物反而是新事物，所以店舖由去年開始多番舉辦舊物展覽和工作坊，大家有興趣的不妨去探索一番。

宋王臺站：大歎新派Fusion菜

有關宋王臺的故事，大家在求學時期也聽過很多吧！其實除了「宋王臺」石碑所在地－宋王臺花園是必到打卡之處，近宋王臺北帝街的傳統食街，也進駐了不少特色新食肆！

當中走高質素和Fusion菜創新路線的「Nonsense」，便由店名到菜式都極具獨特風格，在疫情肆虐期間成功突出重圍、備受食客歡迎。店主之一的Luigi表示：「任何一門生意都需要創新，目前香港大部分的餐廳都比較傳統，菜式比較單一、經典，商場中的連鎖店亦較多，令選擇相對較少，所以我們想做一些與別人不同的東西，讓顧客可以嘗試特別的菜式。」

正因為破舊立新的思維，所以Luigi與拍檔選擇以宋王臺這個舊區為起點：「加上這條傳統食街的租金壓力較少，能讓我們把成本回饋客人（例如分量較多、用料更上乘）。」餐廳現時供應的午市及晚市菜式完全不同，中午以簡單的西、日式餐為主，即叫即做。而招牌手工菜因烹調費時，因此大多放在晚市供應。Luigi更推介大家必試4款特色煲仔飯和芝士咖喱鍋，尤其後者更用上大大隻的軟殼蟹配自家製咖喱汁和烤油餅，十分惹味。

到歷史遺迹打卡

除以上介紹的古物店和新派Fushion餐廳外，在兩個車站附近也有不少歷史遺迹值得大家一遊，順便打打卡，過一過文青癮！

1.牛棚藝術村：這幢由屠宰場改建而成的紅磚牆建築是藝術室集中地，不時舉辦展覽和工作坊，是藝文青必到之處。

2.東方紗廠：由澳門富商與上海富商於1954年共同創立的東方紗廠在1950年代十分有名。但時移世易，業權多番轉手後，現時只剩下1幅遺牆。

3.馬頭角十三街：由13條街道組成，是唐樓群兼車房的集中地。最大特色是建築外牆刷上了七彩顏色，形成另一種摩登與復古的感覺。

4.大型煤氣鼓：位於土瓜灣馬頭角的大型煤氣鼓是區內的地標之一，毗鄰牛棚藝術村與十三街，是土瓜灣舊街坊的集體回憶。

5.九龍寨城公園：前身是九龍寨城，現分為8個景區。這幾個景區分別陳列了寨城歷史相關的資料和遺迹。由於設計參照清初江南園林，因此園內不少中式建築都是打卡熱點。

行人隧道中的海底世界

搭到去宋皇臺站，當然要去埋南角道出口（B出口）旁邊的行人隧道打卡啦！事關全長22米的隧道採用海洋生物壁畫作設計。當中除了一幅由本地畫家李學鋒所繪、長達數米的巨型鯨鯊壁畫夠晒栩栩如生外，另一幅繪畫了海星、海馬、水泡魚等海洋生物的巨鯨壁畫，亦將平平無奇的隧道打造成多姿多采的海洋世界。