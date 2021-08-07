中國好聲音︱李克勤成最受歡迎導師　頂尖學員唔騷那英

為內地人氣節目《中國好聲音2021》擔任導師的李克勤，跟另一位導師兼內地歌手那英兩度爭學員，最後李克勤全勝爭贏，大批網友更盛讚克勤懂得搞氣氛，十分搞笑有趣，又指他夠「食腦」，口才一流！在昨晚（6日）最新播出的一集中，來自廣東梅州的男學員余空，以超高難度的轉音技巧演繹《恰好》一曲，加上其聲音跟內地人氣歌手周深一樣有「女聲」的特點，故出現「六轉」場面，即是克勤、吳莫愁及那英等合共六位導師及助教，均爭他加入戰隊。

為成功搶人，之前跟周深有多次合作而成為熱話的克勤，即針對余空被指似周深這點進行游說：「我跟周深的聲音是蠻配合的，我很了解他。」並說自己出道時，聲音被指似譚詠麟：「所以今天你被說似周深，要盡快把這些東西解脫，他就是他，你就是你，我可以幫你做不一樣的東西出來。」最後余空未有選擇那英那隊，被克勤打動！

至於另一位來自台灣、演唱歌曲《失重的眼淚》的男學員蘇志尹，同樣成為克勤及那英的「獵物」，由於那英深知蘇志尹本來一直想加入李榮浩戰隊，但未被對方看中，故她硬來說要跟李榮浩聯盟並組成CP，齊齊擺心心動作，希望蘇志允會加入她的戰隊。而汪峰則為克勤助攻，向蘇志尹說選導師跟揀老婆一樣：「克勤是第一年當導師，他將會付出很多努力及用心，這一點就像你找媳婦，得用心！」此時克勤搞笑地使出「電眼」並說：「我一定會拼的！你看我的眼神！」蘇志尹最後選擇加入克勤的戰隊後，克勤興奮得跟他擁抱，那英詫異O嘴！

另外，克勤本來也看中一位來自四川的女學員澤宙斯姬，他游說時說：「當導師跟生小孩子一樣，生小孩就是多生了幾個以後，就變得習慣了。他們（其他導師）經驗非常豐富，我是新手，所以我肯定最關心你的，花的時間也最多，你過來吧！」其「生仔論」令澤宙斯姬十分驚訝，但最後選入那英戰隊，不過大批網友力讚克勤的妙論，金句多多！