收視飆升！李佳芯麥美恩孭飛新劇　急增23萬觀眾捧場

由視后李佳芯（Ali）孭飛的無綫熱播劇《智能愛人》，承接叫好不叫座的《刑偵日記》推出，收視方面大受壓力，不過，播出4集後，雖然在一個較晚的時段10時15分上映（播完東奧節目後），但卻錄得最高13.7的收視，比起對上一周只收10.2收視的《刑》劇升幅3.5點，短短數日力挽近23萬觀眾，對劇中努力的演員算是一支強心針！

《智》劇於下周便重回晚上9時30的黃金時段，亦是觀眾習慣收看劇集的時間，相信有更多觀眾收看。其實《智》劇於收費平台已播完，內地劇評網亦高度評價《智》劇的題材新穎，內地網民亦大讚Ali演技生動自然，相當好戲，將「阿寶」一角演繹得十分可愛。演機械人的Ali，演出既有機械式又有血有肉的演繹，果然是視后級演技。日前一場她在家赤裸裸換衫的場面，鏡頭被打格，而無意看全相的陸永即為她穿上衣服，期間被家人撞破誤以為想侵犯機械人相當搞笑。

至於麥美恩亦有突破演出，飾演一名不紅的電視台姐仔，當中一場講她到大排檔𢱑撈，怎料智能模特兒突然失靈，故麥美恩有機會頂替其工作，為要身材更「有料」不想被比下去，她只好「僭建」裝大胸扮AI機械人，更被一班大叔包圍，對她虎視眈眈，由於不滿他們偷影裙底，憤怒之下用啤酒狂噴他們，當中更不慎爆了老闆樽。其後美恩因為「僭建」而累了，要當場「拆彈」，她的豪放演出，與視后佳芯有得揮。