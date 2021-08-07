報案後一身鬆！范冰冰冇腰骨　披頭散髮變駝背大媽

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪而被北京公安刑事拘留中，同時傳聞滿天飛，竟然有不負責任的網民自製謠言，把不少藝人無辜牽涉在內，包括竟指內地女星范冰冰介紹女生幫助吳亦凡「選妃」，令范冰冰立刻發聲明怒斥造謠者要承擔法律責任外，她更親自到警署報案。2018年一場逃稅風波，令范冰冰被重罰逾10億港元，更要一改昔日「范爺」氣燄，慢慢靜待好時機逐步復出，故無辜被牽連，當然火速行動以正視聽。

經歷無數風浪的范冰冰，報案後明顯一身「鬆晒」，就連腰骨都懶得挺起！有網友在北京的咖啡室野生捕獲范冰冰，拍得當時身穿格仔長裙、左手無名指戴了巨鑽的她，不單淡妝兼頭髮蓬鬆，一副「冇腰骨」的坐姿，令她變了駝背大媽，立刻引來網民熱議：「鑽戒是李晨送的嗎？」、「她放肆的駝背、蓬頭，因為她擁有那張臉。」、「原來冰冰的頭髮也不是很好啊！我就放心了。」、「原來冰冰生活中氣質是這樣的。」、「脖子太長，向前傾了！」、「跟大媽一樣，加了駝背。」、「我覺得有點像貞子！」或者范冰冰知道被網民指為「大媽」，她網晒當日以格仔裙打扮的獨照作「反擊」，當然贏得不少網民狂讚並指「女神回歸」！