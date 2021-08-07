鐵摩達頓是最生不逢時的占士邦？

威爾斯男星鐵摩達頓（Timothy Dalton）只演過兩部占士邦片，分別是《鐵金剛大戰特務飛龍》（The Living Daylights）與《鐵金剛勇戰殺人狂魔》（Licence to Kill），只比「一片占士邦」佐治拉辛比（George Lazenby）多一部作品。鐵摩之前兩個占士邦有辛康納利（Sean Connery）與羅渣摩亞（Roger Moore），珠玉在前，不過其實鐵摩是相當獨特的占士邦，只可惜走得太前！

作為接替羅渣的占士邦，鐵摩刻意與羅渣的幽默演繹不同，反而更為貼近小說中占士邦的形象，更為黑暗與冷酷。之前占士邦的動作場面，絕大部份都使用替身完成，但鐵摩卻是親身上陣，武打場面亦更為暴力與真實。在《鐵金剛大戰特務飛龍》開場更有在1300呎懸崖旁跳降傘的場面，該片特技指導Paul Weston也大讚鐵摩選擇自己跳：「我知佢夠強壯拍到呢場，但始終係1300呎懸崖，出事就大件事，佢係好勇敢。」

鐵摩演過兩套邦片後，因為電影公司版權糾紛，拖延邦片拍攝，他最後心灰意冷辭演，最後由皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）接棒。而鐵摩創下的風格，則由再之後的丹尼爾格力（Daniel Craig）繼承，觀乎丹尼爾大受歡迎，不禁感嘆鐵摩生不逢時！