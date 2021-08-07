暑假最後衝刺 4大親子Staycation好去處

暑期尚餘不足1個月，今次就嚴選4間適合一家大小Staycation的酒店，作最後衝刺，小朋友可以盡情「放電」，大人亦可以趁機「叉電」！

Choice 1：跟不同造型米奇會面

迪士尼今年兩間酒店都有舉行夏日活動，當中迪士尼樂園酒店就有「米奇運動會」，有多項運動小遊戲，啱晒好動的小朋友，還有運動裝束的米奇現身。而迪士尼探索家度假酒店就有「彼思主題水花遊戲挑戰」，小朋友可以玩水消暑，以及「海盜米奇尋寶之旅」，在廣闊的酒店範圍尋寶，甚至有機會見到海盜米奇！另外，兩間酒店亦會舉辦不同的好玩活動，「『個抓呀！』掛飾工作坊」、「芊彩茶點鬆一鬆」等。

米奇運動會：

日期：即日起（逢星期二及四）

地點：迪士尼樂園酒店

海盜米奇尋寶之旅：

日期：即日起（逢星期二及四）

地點：迪士尼探索家度假酒店

Choice 2：Cosplay「星空戰士」衝上太空

想Staycation更有趣味，就可以揀選尖沙咀金域假日酒店的「星級夢想家親子住宿計劃」。特別提供「星空戰士」及「夢幻粉紅獨角獸」兩間主題客房，前者可以讓小朋友Cosplay成「星空戰士」，非常可愛；後者則全房布滿粉紅色的獨角獸裝飾，小女孩絕對難以抗拒！

星級夢想家親子住宿計劃：

地點：尖沙咀彌敦道50號

Choice 3：與Peppa Pig歡度夏威夷假期

如果小朋友是Peppa Pig的擁躉，屯門黃金海岸酒店的「Peppa Pig黃金海岸夏日住宿計劃」就是最佳選擇。場地設有多項以Peppa Pig為主題的活動，例如親子Peppa Pig草裙設計工作坊、兒童小火車及5款攤位遊戲，焦點當然是Peppa Pig主題客房，全房都換上Peppa Pig布置，小朋友必定鍾意啦！

Peppa Pig黃金海岸夏日住宿計劃：

日期：即日至2021年8月31日

地點：屯門青山公路1號

Choice 4：闖入亞馬遜森林及恐龍世界

今年暑假馬灣挪亞方舟就舉辦「夏日森動大歷險」，最好玩就要數到「飛凡小機師訓練營」，小朋友可以化身小機師，進入模擬駕駛艙飛往亞馬遜森林。另外，亦有全港首創的室內遙控越野攀爬車、森林民族手織坊、恐龍足迹大發現，兼且可以近距離觀賞珍奇異鳥及爬蟲類動物。至於酒店客房亦換上「恐龍歷險世界」主題，置身侏羅紀場景，讓各種恐龍陪住小朋友瞓！

挪亞方舟「夏日森動大歷險」：

活動日期：即日至2021年8月29日（逢星期六及日）

地點：馬灣珀欣路33號