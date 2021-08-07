特色工作坊　好玩又應節

來到暑假，除了為子女安排不同類型的工作坊外，成年人也可按個人喜好揀選合適的工作坊來消磨時間，臨近中秋更有應節的月餅課程，可以大小朋友一齊學整餅都仲得。

涼茶渣變番皂

近年坊間有不同種類的無添加手工香皂，材料有精油和各式天然材料，有無沒想過原來涼茶渣可以用來做番皂？鴻福堂和WE+社創生活平台、合廠聯手於8月14日開設涼茶渣再生手工皂工作坊，到時會選用品牌的杏仁露湯汁、甜杏仁油及乳木果脂等材料，打造出杯子蛋糕造型的天然杏仁露柔潤皂，除了成人外，亦可帶同1位10歲或以上的小童參加。

咖啡配美饌

美味的飲品可提升食物的味道，坊間餐廳經常推出Wine Pairing，早前亦有推出Tea Pairing，星巴克今個夏天除推出多款新飲品外同小食外，銅鑼灣旗艦店於8月11日起逢星期三至日傍晚會舉行咖啡美饌品味工作坊。大家在課程內會品味4款特色茶飲、咖啡，如何和菜式、甜品搭配，如日本梅子青檸紅茶和香煎海蝦沙律配蜜糖咖啡甜醋、特濃咖啡燕麥奶配意式煙肉牛油果番茄芝士配法包、氮氣冷萃咖啡配慢煮嫩雞胸配燒烤醬或芝士焗大啡菇配黑醋汁，最後以精選手沖咖啡配肉桂焦糖蘋果鬆餅作結，參加者亦可親手學習沖調手沖咖啡作體驗，加強對咖啡的了解。

2人同行優惠

和朋友去玩工作坊，互相交流無咁悶，若然同行有優惠更抵。柴灣的多元創意鑋間PLAY在這個夏天和青年廣場合作，推出多個有趣的煮食教室，當中包括以低糖、低油和低脂材料製作的通素菜生煎包、卡通日式桃山月餅、卡通雙色千層酥及中式西瓜酥等工作坊，由現時至8月25日報名，可享二人同行8折的優惠。

食月餅整熊仔

來到中秋，有很多月餅工作坊，但有些工作坊加入不同特色，好似創意互動式烘焙教室Harry's Kitchen 哈里小屋和品牌Build-A-Bear金泰迪工作室由現時至9月21日合作推出「中秋童里遊太空」主題推廣，客人預訂迷你奶黃月餅烘焙工作坊，按報名日期可獲不同的優惠價（最低可獲7折優惠），並得到手造毛公仔工作坊的工作坊禮券乙張。2個工作坊適合3歲或以上的小朋友參加，當然，成年人亦可親手整月餅和熊仔作送禮，老少咸宜。

大小齊齊學整餅

如果巴絲打是Line Friends粉絲，就不要錯過今年奇華工作坊推出的月餅工作坊，由即日至9月期間推出的「Line Friends With Kee Wah Bakery奶皇月餅工作坊」（有成人班及親子班）及「字母造型迷你月餅班」。前者會炮製「伯爵茶奶皇」及「朱古力奶皇」兩款月餅，有4款可愛的Brown、Cony、Choco和Sally模具提供，大家可以親手揉搓餅皮、餡料及印模，製作出4個迷你奶黃月餅，隨課堂還獲贈限定中秋紀念品包括A4文件夾、輕便環保袋等。而「字母造型迷你月餅班」就會製作迷你蛋黃金黃蓮蓉和迷你蛋黃豆沙兩款傳統口味月餅，由8月21日起，更提供全新訂製的英文字母模具，製作個人化內容或窩心祝福月的月餅，送畀親朋友好最啱。