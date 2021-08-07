吳亦凡波及內地男神！楊洋無辜被指秘戀女粉絲逼食藥

內地男星吳亦凡的性醜聞捲起千層浪，除了他現正被刑事拘留外，亦連累一眾明星包括范冰冰及林俊傑，禍及無辜，而今次就波及內地一線小生楊洋！有網民以漫畫暗示有女粉絲與當紅男星秘戀2年，而每次約會後對方都會要她吃藥，又突然玩失蹤，這段關係在7月突然斷掉聯繫，沒有任何告別，所以被形容為「交往冷暴力」。雖然爆料中沒有指名道姓，但當中提及「男星在杜拜拍戲」、「生日會彈鋼琴」、「分手富貴女星」等，令部分網友聯想到楊洋。事關楊洋曾和富二代女星喬欣傳緋聞，2019年就曾到杜拜拍戲，但有關生日會彈鋼琴，粉絲稱楊洋是在2018年生日會彈琴，並非漫畫中所指的2019年，斥爆料人故弄玄虛。

而楊洋經紀人賈士凱亦立即在網上發文澄清：「剛下飛機到公司，看完網上這些無端造謠式的爆料，仗着不『指名道姓』，就胡說八道抹黑。已委托律師搜集證據中，羊毛和觀眾安心看劇就好！！！ ​​​​」而網友都力撐楊洋，還提議報警處理：「你這次必須告！」、「給我告好嗎，楊洋真的受了太多委屈了！」、「我建議先直接報警，不管你們最終是走民事還是刑事，先把警報了備案！」

年紀輕輕的楊洋外形帥氣，坐擁5,400萬粉絲，早前與迪麗熱巴拍攝電視劇《你是我的榮耀》，獲網民封做「史上顏值最高CP」，大受歡迎！