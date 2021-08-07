電競周邊　踩過界襲港

顯示卡生產商GALAXY Microsystems最近踩過界推出全新電競周邊系列，讓玩家可配合GALAX顯示卡和電腦硬件，享受非一般的電競體驗。全新GALAX Gaming Gear系列產品，包括Stealth系列電競鍵盤、Slider系列遊戲滑鼠、Sonar系列電競耳機、RGB Gaming Chair系列電競椅、Revolution系列電腦機箱、Vortex Wind RGB系列機箱散熱扇、Thermal Grease系列散熱配件等。當中Stealth系列電競鍵盤用上機械青軸，支援RGB多彩背光設計，除了用上編織線材提升耐用性，還額外備有2個USB插口供接駁其他裝備。而Sonar電競耳機可模擬7.1聲道環繞音效，敵人從哪個方向來襲都聽得一清二楚，配合全指向性咪高峰與隊友溝通無間。至於人氣最高的RGB Gaming Chair備有黑白兩色選擇，帶有超炫RGB效果，配合可調整椅背、4D全方位扶手、可拆卸頸枕和腰枕，絕對是五星級的舒適打機享受。