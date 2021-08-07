傳有400G證據影片　吳亦凡隨時被遣返加拿大「閹割」

內地男星吳亦凡喺北京被刑事拘留中，佢喺拘留所中嘅生活謠言滿天，不過一日未被正式拘捕，網友都仲好關心佢到底係會否甩身！而身為加拿大籍嘅佢，就引起網友對「外國人被捕」嘅刑罰有好多疑問，早前內地資深律師張起淮就講過，如果吳亦凡被處有期徒刑等，將在內地服刑，服刑後將被驅逐出境，且可能永遠不得入境，即便返到加拿大，佢仍有可能要面臨法律制裁。網友就發現加拿大法律中，當地對於性犯罪嘅追溯期間沒有設限，即係唔理案件發生咗幾耐，受害者都可以向警方報案，將犯人起訴，且對於性犯罪者有「化學去勢（又稱化學閹割）」嘅刑罰，網友即留言嗌好。

「化學閹割」嘅懲罰並非真係除去生殖器，而係喺犯人體內注射減少男性賀爾蒙藥物，嚟抑制性衝動，並唔會真係絕育，但同時會有視覺及記憶力衰退嘅副作用。加拿大法律規定，法官係冇實質權力判處性侵犯「去勢」，犯人必須接受精神鑑定，經過專家判定後先會進行「去勢」。

另外，早前洛杉磯出現新受害人出面指控遭下藥性侵，隨即有人聲稱手上握有吳亦凡400G嘅證據影片，且受害女孩都係喺無意識情況下被侵犯，不過消息真假無從確認。