曾是成家班動作班底的澳洲動作指導Brad Allan昨日離世,終年48歲。

Brad自少習武,其後前往上海鑽研武術與學習普通話。他首次於電影亮相是在1993年的《醉拳3》,拍畢後回到澳洲。1997年成龍於澳洲墨爾本取景拍攝《一個好人》,他獲邀試鏡,成為動作演員。Brad之後成為成家班首個非亞裔成員,1999年於《玻璃樽》擔任成龍對手,有不少對打戲。

2000年代開始,Brad於荷里活多次擔任電影動作指導,作品包括即將上映的漫威超級英雄片《尚氣:十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、另一漫威片《蟻俠》(Ant-Man)、《天魔特攻之鬼魅兵團》(Hellboy II: The Golden Army)、《皇家特工》(Kingsman)系列與《勁揪俠》(Kick-Ass)等。