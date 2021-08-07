拍廣告搞着鏡粉前夫！MIRROR：唔使擔心嘅

男團MIRROR的三位成員邱仕縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）和陳瑞輝（Frankie）今日（7日）聯同黃德斌和沈殷怡等現身銅鑼灣商場，為飲品品牌拍攝硬照廣告，吸引數百粉絲到場圍觀，場面相當熱鬧。期間粉絲向8月20日生日的Stanley高唱生日歌，而黃德斌則狂向觀眾「派心心」，受歡迎程度不下於三子。

事後三子齊齊受訪。談到近日工作多多，他們謙虛表示可能是因為疫情稍為緩和的關係：「成個社會氣好咗，大家收入都多啲，一齊進步囉。」談到MIRROR每次出任代言人都搞着粉絲「前夫們」，Jeremy早前Edan合拍廣告，一路被誤以為是樓盤，令「前夫們」擔心以為要「籌旗」買樓而滴汗，他們笑說：「我諗我哋未到推銷樓盤嘅級數，但有就仲好。大家唔使太擔心，相信凡事都有底線嘅。」

而月底Frankie及Jeremy將會參加ViuTV的下水禮活動，而Stanley則因要拍攝劇集《iswim》而無緣參加，不過他不約而同都要騷肌！Frankie表示：「其實自從演唱會之後，我哋習慣咗調節飲食，依家食得好清，胃亦細咗。」Stanley則被朋友指清減不少，但認為調節飲食後覺得健康和舒服。Jeremy則認為自己偏瘦，打趣屆時會着10件衫登場，被兩位拍檔取笑：「到時你如果着潛水衣去撞人，相信都係策略嘅一種。」

談到女友Alina早前於社交網站發文涉及「掉job」，結果引來熱議， 問到公司有否「照肺」，Stanley表示：「佢比較口直，係為朋友出頭，所講嘅完全唔關公司事。我都有同佢講唔好咁衝動，公眾人物引起不必要嘅揣測就唔好，一場誤會啫公司有關心過，佢解釋番就冇事喇。」他又指女友稍後亦要開始拍劇，適合的話不介意「情侶檔演出」。

至於隊友姜濤因推出悼故友歌曲，而於社交網連發貼文，他們表示可能這是他選擇「重新出發」的最好方法，又指姜濤平日說沉默寡言，但相信「打場波就冇事」，大派定心丸叫粉絲不用擔心。