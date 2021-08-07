馮盈盈為搶心儀港姐師妹　揼心抱頭七情上面

今屆港姐以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，入圍佳麗獲安排入住西貢某酒店，並在8位師姐領隊，分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」，出戰有別傳統的破格挑戰及任務爭奪Stay名額，亦會接受師姐莫可欣、麥美恩、歐陽妙芝、李嘉慧個別精心安排的口才、Catwalk、Parade訓練，以及與師姐黃嘉雯、謝嘉怡分享美容心得，相當緊湊！

晉級賽將根據眾佳麗在自我介紹、龍舟比賽、水上catwalk、水底攝影及畢業表演等不同任務的表現，來定奪去留，評審有無綫副總經理曾志偉、助理總經理樂易玲以及形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸。

無綫早前曝光的官方預告片中，師姐師妹除了眾志成城在各項任務中爭取最高分數stay至最後，張秀文告別離營師妹時，更哭得相當傷心，足證STAY-cation讓師姐師妹們在短短時間內建立了深厚友情，實踐「友誼第一、比賽第二」的美好體育精神。

一晚播出的首集亦相當精彩破格，8位師姐為了爭奪心水師妹，更是出盡法寶，當中以馮盈盈及張秀文最為七情上面，盈盈不但肉緊至秀髮飛揚，更連環做出「暈倒」、「揼心」及「抱頭」等搞笑動作，相當搶鏡。各佳麗的特點及過人之處，亦會於師姐陳凱琳主持的自我介紹環節中陸續曝光，當中不但有精通五國語言的大學生，更有Lady GaGa及麥明詩師妹，堪稱臥虎藏龍。