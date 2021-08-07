洋蔥︱姜濤親自解碼　靈堂讀信機場奔跑都有寓意

「MIRROR夏日企劃」輪到人氣王姜濤接捧，推出年度第2支個人單曲《Dear My Friend,》，他表示雖有意以歌悼念，卻坦承起初一度採取「拖字闕」：「可能唔想面對朋友已經離去嘅事實，所以當初喺揀曲方面拖咗好耐，而且喺一時三刻亦好難搵到一首好稱心嘅歌，最後聽到林奕匡寫嘅呢隻歌，一聽就有命中注定嘅感覺。」

姜濤拍攝MV，特地走訪機場、籃球場、表演場館等多個拍攝地點，當中最令他難忘的場景，絕對是靈堂一幕，自認哭點高的他亦不禁淚線失守，淚灑當場：「導演希望我寫一封信畀呢位朋友，然後喺靈堂讀出嚟，但係我寫唔出，因為我有太多說話想講，所以我建議乜都唔寫，由得我自言自語。因為呢段時間好忙，我想藉住呢個機會，同佢好好傾偈，所以封信只係道具，其實喺MV入面我都係同佢分享我嘅近況、佢屋企人嘅近況，講講吓就喊咗出嚟。另外因為製作組預備咗一副假棺材，完咗嗰場戲之後，我都一直望住個棺材係咁喊。」

兩人因籃球結緣，為紀念識於微時的珍貴友情，導演特地加入不少籃球元素，姜濤亦親自拆解多組神秘密碼：「因為我呢位朋友係做飛機維修師，所以我哋特登喺機場隔籬拍攝奔跑場面，起初仲想拍埋飛機起飛，寓意佢嘅離開，可惜最後因為落雨拍唔到。」提到MV後段以卡通形式呈現好友，營造二人在籃球場對望的畫面，姜濤坦言：「真係根據佢嘅衣着打扮嚟塑造，對我嚟講感觸好大，雖然我唔知佢依家係以乜嘢形式存在，但係我希望佢可以喺呢個MV出現，我相信當下我係同佢對視，亦都希望佢睇完之後可以安息。」