雨僑爆羅力威唔識湊女：佢換片換到落個女個頭度！

藝人雨僑與何弘軒出席活動，產後首次示人的雨僑相隔年半再出活動。講到她日前生日，而囡囡將於明天（8日)1歲生日，她表示一家人去了影樓影相慶祝生日：「將囡囡打扮到街市菜販，圍裙造型，本身女仔都影公主風，但佢冇乜頭髮，所以就好奇怪，所以咁樣搞笑啲。（會唔會開party？）都會同屋企人食飯影相。」

問到湊囡囡湊成點？她笑言：「依家1歲都好啲，同埋有姐姐幫手，頭3個月佢係咁喊都唔知點解，但依家就好啲。」問到老公羅力威可有幫手湊女？她想了一會兒笑言：「好少，佢負責玩，之前佢半夜突然幫個女換片，但佢連着褲嘅前後都唔識分，搞到個女喊，我哋又嘈醒，又換片換到落個女個頭度，依家1年啦，佢都抱唔到個女，話手痛又腰痛。（佢之前仲話唔使你做家務？）係呀，未生之前，但BB一出世佢嘅功能就已經去到盡頭。」

問到她之後可會開始復工？她坦言：「之後都會多啲，因為0至1歲想多啲陪佢，我哋疫情都少出街，依家都會慢慢開始做番嘢，如果適合嘅工作。（會唔會同埋囡囡一齊做嘢？）之前都喺屋企拍咗2個廣告，佢對住鏡頭都唔驚，仲識笑。」而問到可會想追多個？她笑言：「唔知啊，我哋都open嘅，不過有又好冇又好都好開心。（想三年抱兩？）都想嘅，但要睇吓點。（keep得咁fit，再生又要再keep過？）呢個係疲累的路，但如果多個生命都係好事，值得嘅。」