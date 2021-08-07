女團SKYLE成員起底　GINNY玩藝術體操屢獲獎

中韓合作女團SKYLE 4位成員4位成員采炫（CHAEHYEON）、GINNY、ERIN、宇晴（UJEONG）於8月4日發行了出道專輯《FLY UP HIGH》的主打歌《給我天使之翼》的MV，4女的超強表現引起巨大回響，各成員的詳細資料和個人特技亦被翻出。

其中隊內唯一的中國成員GINNY，擁有藝術體操的個人特技。據知，她在5、6歲開始學習藝術體操，於6歲之時已開始獲獎無數。先在2006年先獲全國幼兒基本體操表演賽一等獎。2008年，她再獲得廣東省「李寧杯」體操邀請賽第2名，翌年更獲得廣州市第五屆學校藝術節舞蹈專項比賽第1名。2015年，她獲得全國啦啦操聯賽廣州站集體自選花球第1名，翌年在中國啦啦操大獎賽兩岸三地大獎賽中，再獲得集體自選花球第二名等殊榮，實力非凡。深厚的藝術體操底子，讓她在舞蹈練習中有了堅實的基礎，其驚艷的柔軟度以及靈活度也延續了女團的優勢。最近雖然忙於宣傳外，她亦相當留意今屆奧運的體操比賽，成為她的必看的項目。網友驚嘆她從少便開始習操，難怪至今身形和體態如此標準，可謂得天獨厚，集各大天賦於一身，能歌善舞，又擁有體操天分，實力有目共睹。