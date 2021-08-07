空針事故後︱谷婭溦自爆醫生嗌睇精神科：個人好虛

歌手谷婭溦早前發生打「空針」的醫療事故，事隔大半個月再次現身會展，出席視聽展為其唱片進行簽名會，吸引大批Fans到場。現場見她身體狀況還是不佳，受訪時更只可輕聲說話，自爆還是經常頭暈、頭痛，有時更有呼吸困難，有晚更要媽媽幫她做人工呼吸及心肺復蘇法：「成日夜晚瞓覺都呼吸唔到，嗰晚媽媽聽到我抽搐聲，就即刻入房幫我。（有Call白車入急症？）冇，媽媽都有問我，但之後我自己呼吸到，就冇入院，去到醫院唔會瞓得着。」

她表示有Keep住睇醫生，3個月後會再複診，又指事發後做過無數的檢查：「頸、頭、手臂、又有做掃描、抽血，每次抽3大管血，做過3次，同埋醫生怕上次枝針係有上一手嘅人用過，又做咗個傳染病嘅檢查，依家等緊份報告。」並指現在同時進食中西藥，其中中藥主要是作調理：「醫師話我血氣不足，成個人好虛，一推就會跌。（咁你仲出嚟做嘢？）醫生叫我都要行吓，咁出嚟簽名會都係半個鐘至一個鐘，都OK嘅！」

問到之前可會繼續接種第二針？她指會，但事前會先夾時間做多次檢查：「呢幾日要打第二針，唔想再去番嗰間醫療中心接種，依家有關部門會安排第二間中心畀我，本身想去搵啲私家接種中心打，但問咗唔敢幫我打，怕到時出問題。」心理因素影響大過生理因素？她坦言是，覺得壓力好大，甚至醫生都有叫她去睇精神科：「遲啲會去睇，真係太大壓力，畢竟做咗咁多檢查都搵唔到個原因。」