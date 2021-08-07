陳凱詠登紐約時代廣場廣告板：仲以為係公司P圖！

環球歌手陳凱詠（Jace）與一眾同門陳逸璇、曾比特（Mike）、涂毓麟、Kerryta及石山街到Mira Place出席「Gimme LiVe音樂節」，其中Jace與Mike合唱英文歌，問到2人可想合作？Mike指與師姐合作要唱跳舞歌，問到他跳舞是否了得？他笑言：「OK啦，接受到。」而講到Jace日前登上紐約時代廣場廣告板，她表示：「估唔到，以為發夢，本身仲以為係公司P圖呃我，我連香港嗰個時代廣場都未上過，覺得好意外，但都勉勵到自己同大家，我喺去美國exchange時想試吓追夢，當時喺時代廣場見到人來人往咩都有可能發生，估唔到自己可以去番咁夢幻嘅地方，所以大家都可以諗大啲，發夢都可以發生。」

問到下個夢是甚麼？她坦言：「希望可以喺戶外場地開大型show，不過依家疫情就惟有開住小型先啦，嚟緊我20號都會喺Music Zone舉行第一次嘅個人音樂會，嚟緊就會開始換票，其實今次成件事都好急。（你有冇一個月時間準備？）冇呀，都好擔心，但都好珍惜，因為依家可以開show真係唔容易，所以我叫自己唔好諗咁多，準備狀態表演畀大家睇。」問到可會有嘉賓？Mike即自薦，她笑言可以。

陳逸璇與譚詠麟同一日生日

另外，陳逸璇表示近日出碟，令她開心出了一星期，新碟已登上唱片舖銷量榜首位置，希望可以成績繼續好，她又謂今次是靚聲碟，之前去了Hi-Fi展，跟大家音樂交流。而講到將於8月23日生日，她笑言與譚詠麟（校長）同一日生日：「我願望同佢一齊慶生，但佢呢幾年都唔騷我。」她又謂：「我尋日都有打畀佢，因為其實我隻碟翻唱咗佢《只有你》嗰首歌，想同佢討論吓首歌嘅意義，佢話佢唱時係諗起愛情，我都以為我係，但我錄音嘅時候喊到停唔到，後尾我check番，原來校長時首歌係《祇有你》，校長即刻問番填詞人，原來對方都話係寫畀神、天父，所以我咁感動係因為同個詞connect到。（咁你唱嗰陣喊係因為諗起咩？）唔知，因為歌詞頭幾句講命運，可能諗番起自己。」而問到離婚的她生日願望可會想有另一半？她表示：「呢刻冇諗，之前都想拍拖，但呢刻享受工作。」