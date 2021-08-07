Game迷新利器　大電快充3千有找？

電競手機市場近年是兵家必爭之地，高端市場有ASUS與Blackshark分庭抗禮，高CP值則有POCO這個牌子。日前POCO一口氣發表兩部新機POCO X3 GT 及POCO M3 Pro 5G，賣點是中階價錢卻有着不俗的打機性能。

先睇POCO X3 GT，它是一部配備MediaTek Dimensity 1100處理器的雙5G智能手機，備有8GB+128GB或8GB+256GB兩個容量版本，效能足以應付大部分遊戲需要。它的AMOLED屏幕闊達6.67吋，對應120Hz更新率及240Hz觸控採樣率，多人射擊或動作類遊戲會有流暢的視覺體驗。同時支援LiquidCool散熱技術 2.0，有助打機時持續散熱，持久戰都唔怕機身燙手。

此機的相機由３鏡頭組成，包括6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，並前置1,600 萬像素自拍鏡，提供AI美顏、4K@30fps錄影、960fps慢動作錄影及Vlog模式等拍攝「分唇」。針對玩家長期作戰需要，它的5,000mAh大容量電池足夠全天使用，背後更有67W快速充電技術架持，電池由0%充至100%只需42分鐘，啱晒心急香港人。惟此機未支援無線充電，技術上未算最先進。

另一部POCO M3 Pro 5G則配備6.5吋FHD+屏幕及MediaTek Dimensity 700處理器，提供4+64GB或6+128GB容量，支援雙5G SIM卡及90Hz屏幕更新率，相機則是4,800萬像素３攝鏡頭，整體規格較POCO X3 GT略低一點。