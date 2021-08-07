男團始祖天堂鳥生不逢時　拍《登陸太陽》MV知道瀨嘢

跳舞組合始祖，已出道7年，由Gordan（葉灝基）、Lincoln（許俊豪）同Tyrese（歐喬峰）組成的「BOP天堂鳥」將於九展舉行解散告別演唱會。被樂迷慨嘆生不逢時的3子接受電台專訪時，談及憑一曲《登陸太陽》跑出，但就與Faith、拾音社等組合齊齊被冠以「MK POP」之名，他們均感矛盾，Tyrese說：「真心，拍《登陸太陽》MV已知瀨嘢！首歌冇問題，但大眼線化妝、衣着等都好大問題，我們當時是新人冇得反抗，是硬着頭皮上。」因這MV被歸類為MK POP，隊長Gordan說：「太根深柢固，的確有影響日後工作，之後我們做甚麼都被人指MK，有段間是很自悲，不敢跟朋友外出，怕被人笑怕丟朋友架。」

出道頭2年人氣高時，BOP三子指每人平均月入約有4位數字可以餬口，但到第3年與前經理人公司官司爆發官司糾纏了2年多，3人就試過戶口結餘長期不足100元的日子，惟有「秘撈」幫補收入，Lincoln說：「那時還有些內地騷幫補，但也要跟父母講頂唔順！因為我真的喜歡這一行，冇想過轉行，是做過Uber司機及戴面罩低調做送貨賺取收入。」舞蹈員出身的Gordan，於低潮期也沒法做回老本行，他說：「官司那兩年多，我做過買賣車牌的sales。」

而踏入30歲，剛向未婚妻求婚成功的Tyrese坦承，今次解散天堂鳥的決定是由他先提出，主因是為了準備組織家庭決心退出娛圈，他說：「入娛樂圈不是我的人生目標，始終嘗試了7年，而大家於這行真係冇乜嘢做，大家都抽很多時間做自己的工作！」

天堂鳥被網民拿來跟MIRROR相提並論，更指生不逢時，對此他們說：「今天有網民指天堂鳥走得太前，指我們我們生不逢時是有些開心！因為這樣他們會留意回我們之前的作品，之前在有限度的資源上也做了很多跳舞歌，我們已經好感恩，總好過到我們解散都冇人理。」