太極型爆紅館　雷有輝堅持夢想發放正能量

殿堂級樂隊太極一連兩場《Rainbow After Rain演唱會》在紅館開鑼，獲蘇志威、阮兆祥、海俊傑、麥家瑜、劉威煌、黃劍文等捧場。太極以型爆造型登場，並以歌曲《沉默風暴》掀起序幕，全場即high爆起身！之後他們連唱《暴風紅唇》及《紅色跑車》，期間雷有輝（Patrick）更走到台邊與粉絲近距離接觸。之後Patrick跟大家打招呼，表示因之前延期，等了2年終可跟大家見面：「大家係咪等咗好耐？我哋都好掛住你哋，我哋足足等咗2年，終於可以同你哋見面，可以企喺紅館上面！」

他續謂：「經歷過好多波折起伏，呢啲嘢加埋好配合我哋呢個騷嘅名，大家要堅信同堅持自己嘅夢想，要有信心，對未來抱有正能量，咁就一定會做到。」他又笑言演唱會本身是紀念去年太極入行35周年：「依家多咗1歲都唔緊要，我哋個樣都冇乜點變，Joey Tang（鄧建明）仲後生咗！」Joey Tang即笑言：「Ricky（鼓手朱翰博）都係。」Patrick更抵死謂：「佢連個眼袋都唔見咗添！」台上未見有紀念已故隊友唐奕聰的擺設。