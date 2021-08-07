評價《冤枉》參賽者！張敬軒：唔好搞我啲歌啦！

英皇音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》進入Stage 2的「跳唱對決」，請來3位重量級嘉賓，包括金牌經理人霍汶希（Mani）、天后容祖兒及《全民造星3》冠軍—折骨Ben擔任評判。

比賽前，問到評判的評審取向，祖兒則着重他們台上表演的自如度，至於擅長跳舞的Ben當然以跳舞為標準。首先出場是全男班的橙組，參賽歌曲是張敬軒的《Sweet Escape》，4位學員都是第1次跳舞。Ben首先評價：「有少少生硬，但見到你哋係有默契，可能係緊張，有時啲眼神唔知望咗邊度，但整體嚟講、以冇跳過舞嚟講算係好好。」

祖兒則亦認同Ben的意見，並說道：「可能今日未必有太大信心，但係呢個係令你極速進步嘅機會。」而Mani則點名劉子然表現比較突出，又指明顯看到他十分緊張。原來張敬軒亦在場秘密觀賽，軒仔被問到聽到參賽者演唱《Sweet Escape》有其麼感覺？軒仔便說：「你喺鏡頭前面問我呀？（停頓兩秒）梗係好啦！（帶住成熟而不失尷尬的笑容）完啦我隻歌！」再說下一組的參賽歌曲亦是軒仔的《YOU》，軒仔便大喊：「你哋唔好搞我啲歌啦！」

第二隊黑組的表演，Mani直言比上一組優勝，特別是Helen及黎展峯。祖兒認為表演流暢，Jonathan笑容及眼神投入及具感染力；Ben亦坦言這是一個很享受的表演，所有人的笑容都很好，Jonathan於跳舞當中比較突出。

第三隊白組則是全女班上陣，衣着及演出均甚有韓國女團feel，祖兒首先大讚四人心態上已很ready成為歌手：「大家都好努力做女團做嘅嘢，我見到好多單眼，好怕同鏡頭冇交流。我嘅意見係先投入同認識首歌嘅內容講乜嘢，再加頭先你哋好識嘅動作、味精。」三組比賽過後，依序得分為21、24及21，橙組及白組同分，下集將會輪到踢館組出場，片尾的預告看到祖兒及Ben對踢館組表演有彈冇讚，看來一眾學員將會迎來大挑戰！