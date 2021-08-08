【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初一戊子火定日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、開業、嫁娶

忌：詞訟、放水、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

待人接物不能太苛刻，要顧及對方的感受。

金牛座

有機會跟別人分享經驗，可積累更多人氣。

雙子座

抽時間整理一下工作枱，有助收獲好心情。

巨蟹座

心情靚，十分健談，很適合出席社交場合。

獅子座

身心疲憊，是時候好好休息，以重拾狀態。

處女座

生活遭被突發事故干擾，快想辦法解決吧！

天秤座

很想放空自己，一於趁周日歎個下午茶。

天蠍座

能按照自己的心意行事，不會受任何干擾。

人馬座

拖泥帶水的做事態度要戒，否則會出麻煩。

山羊座

主動跟信得過的人談合作，可望帶來好運。

水瓶座

做事得心應手，心情暢快，但別得意忘形。

雙魚座

多跟家人、朋友聚一聚，可加深彼此情誼。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 人緣旺

（跌）猴 是非多

鼠

信心足，做事得心應手，表現有目共睹。

牛

人氣強，偏財旺，具備贏家應有的條件。

虎

才思敏捷，溝通力強，是時候展示才能。

兔

貴人助力強，毋懼競爭，可望脫穎而出。

龍

生活稱心，工作順利，愛情運也不差。

蛇

易被表面假象所蒙蔽，凡事三思而後行。

馬

是日沖煞，幸好頭腦清晰，問題不大。

羊

社交運非常好，出席飯局聚會可望盡興。

猴

心浮氣躁，要小心言行，以免得罪別人。

雞

適宜少說話多做事，可避免受是非干擾。

狗

有可能因行動遲疑而破財，信心受打擊。

豬

禍從口出！小心因一時失言而惹上麻煩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

面相篇：教你如何辨別好老婆

古語有文：「一個好女人，影響三代人。」家庭的風水如何，主要看妻子。那麼如何在茫茫人海裏找尋擁有旺夫相的女人？唔使驚，老師喺大廳！讓我們一齊睇睇這4大妙招！

一、鼻子挺直

鼻子在面相學中為「財帛宮」，主管一個人的財運。鼻頭圓滑有肉的女人，命裏帶財，聚財能力強。女命鼻為夫星，代表着男人運。鼻樑高挺筆直的女人，不但把自己的事業經營得有模有樣，還能把這種好運勢帶到夫家去。

二、耳垂厚大豐盈

在面相學中，耳朵代表人的財運和智慧，同時也代表着一個人的壽命和福氣。耳垂厚大並且豐盈的女人，一般財運佳，一生有享不完的福。在事業方面給予老公很大的幫助，日子愈過愈好。

三、下巴圓潤豐滿

在面相中，下巴的形狀和特點代表着一個人的晚年運勢。下巴生得圓潤飽滿是大富大貴的面相，若是娶回家，運勢可謂如日中天！

四、額頭高聳飽滿

額頭在面相學中代表的是天庭，人們常說，天庭飽滿、地閣方圓是大吉相，富貴而又有福氣。那麼女子額頭高聳飽滿是為九善之首，有這種面相的女人屬典型旺夫相，即使老公白手起家，也能夠在她們的幫助下，使其事業迅速發展起來，獲得很大的成功。