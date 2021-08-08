黃曉明事業翻生化解婚姻危機　Baby唔介意養老公

內地男星黃曉明和Angelababy於2015年舉行世紀婚禮，哄動中港台，不過自囝囝小海綿出世後，王子和公主的童話式婚姻屢傳破滅！除近年2人鮮有如婚前般高調晒恩愛外，又傳男方出軌，早前他們罕有一齊出席內地晚會節目，仍然「向左走向右走」零交流，令「將離婚」一事傳得似層層。

連鎖火鍋店陷倒閉潮

內地有消息指，2人落得「各行各路」困局，傳跟黃曉明事業走下坡有關。貴為一線小生的他在事業高峰期，被指年賺3億人民幣，當年為力追仍是𡃁模的Baby可謂出錢出力，又出面為當時女友提升知名度，最後付出有回報，終贏得美人歸，成功打造最有商業價值的星級夫妻。

自囝囝出世後，黃曉明因多留時間照顧兒子，令事業開始步入低潮期。他在訪問中曾呻「無人問津」：「就算拍攝甚麼也被人批評，連狗看我的眼光也是異樣，眼神像在嘲笑我！」演藝事業受挫，除了情緒曾出現波動，連2013年以他與李冰冰掛帥的明星連鎖火鍋店亦被內地官媒指陷入倒閉潮，多間分店包括香港店早已結束營業。相反老婆Baby事業如日方中，出現如此尷尬局面，令夫妻間愈走愈遠。

正當2人離婚傳聞不停發酵之際，黃曉明的事業「死而翻生」！他主演電影《烈火英雄》票房累積逾17億人民幣，去年底更令他繼《中國合伙人》後，第2度奪金雞「最佳男主角」，成功一洗霉氣，影帝光環傳令不振事業及婚姻危機同時消失。

「我也喜歡Baby」

近月又傳他和Baby「分久必合」，有網民翻出他曾和粉絲互動時，有人留言「喜歡你和baby」，他回覆：「我也喜歡baby」，又爆出他接拍內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，曾因跟前度李菲兒同場而辭演，但另有版本指Baby事前同意老公演出並送上鼓勵，故在他心目中，太太絕對有情有義。在他最落泊時，Baby曾霸氣說：「我無名時候他娶了我，他『無能』時我定會養着他！」更有爆料者指她曾私下指離婚消息太假，兩夫婦似乎仍有默契。最近Baby戴回當年老公送給她的皇冠戒指，以證情猶在。

另外，有傳Baby現有3齣電視劇、兩個綜藝節目、一連串廣告及商演合約在身，可是遭內地小花迪麗熱巴及李沁等狙擊，連實力派周冬雨亦拍劇爭飯碗，相比全盛時期明顯走勢較遜，故有網民覺得黃曉明是時候向「義氣妻」報恩，不過亦有網民猜測因Baby有新劇播出，才傳言滿天飛。