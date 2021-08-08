億萬千金︱蔚雨芯發毒誓冇靠男人：否則被雷劈！

現年27歲、有「魔鬼胸」之稱的蔚雨芯（Rainky）早年被爆有個馬來西亞超級富豪男友，最近盛傳其成立的自家美容品牌，是男友打本給她的生意，Rainky自爆早已分手：「嗰個已經係好耐嘅歷史，我係有段蜻蜓點水式嘅感情，但兩年幾前已分咗手，我唔想提因為係過去式，而且當年我都冇承認過，但唔好講到我所有嘢都係佢畀，完全冇咁嘅事，我全部嘢係我屋企賦予畀我。」

她一手一腳建立自己的事業，卻被人誣衊作古仔，對此她說：「如果講到我搵男友乜都有晒，我使鬼咁辛苦去搞美容生意，不如早就嫁人，嗰時佢叫我好多結婚，唔好再做嘢，但我咁細個唔想結住，出面啲人根本唔知，網上啲人講嘢好難聽，我都要同父母、姨媽姑姐交代，最初覺得好無奈，但一直都沉住氣，但有時我都過唔到自己嗰關，所有傳言都係假嘅，好似成日話我整容，我真係好想問我整邊度，我比以前瘦咗，我可以發毒誓，否則天打雷劈。」

她14、5歲出道時，被指家境富裕，據知她父母經營旅遊巴生意，退休後投資物業、商舖和餐廳，身家過億，她說：「大把人都好有錢，屋企嘢係咪要攤開畀人睇？使唔使攞埋屋契出嚟？我唔係要晒命，佢哋又唔係圈中人，一直都好低調，我開心嘅係父母一直好支持我唱歌拍戲，我要學佢哋投資有道。」她自揭新搬入的獨立屋是母親買給弟弟，她笑說：「我都係寄人籬下，（呷細佬醋？）一家人冇計較，佢結咗婚我哋都係成家人一齊住。」最令她難受是因為其藝人身份，連累她的美容生意拍檔也被網友起底攻擊，極盡詆毀，令她不好意思。