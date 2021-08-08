港姐揭秘！黃婉恩參選投資5位數　自費買靚衫上堂

藝人黃婉恩（Yancy）舊年參選港姐時進身10強，眨吓眼依家已經選緊新一屆，近日佢就喺社交網收集網民對佢上年參選嘅提問，再出片大玩揭秘，佢仲好有心咁戴番個名牌出鏡打招呼。其中最多網民問佢嘅，就係「嘟嘟姐嘅全名係乜嘢？」因為Yancy喺舊年決賽嘅快問快答環節，竟然畀呢條問題考起！事隔一年，佢再答番呢條問題︰「全無綫最靚嘅鄭裕玲！其實我係應該知嘅，但唔知點解嗰一刻忘記咗。」

網民問到點解想參選香港小姐？Yancy答話由細到大，都一直想參選，仲笑住話唔知個過程會係咁辛苦，因為成個比賽加埋只係得短短一個月嘅時間︰「忙到冇諗到係一個比賽，而每一Part都想做到最好。」至於參選嘅時候有冇唔開心？佢自爆係有，特別係完咗第二次面試之後︰「畀太多壓力自己，始終廣東話唔係我嘅母語，練到好大壓力，覺得自己表演得唔好，後期有請廣東話老師，幫我執正，去到大約第5個星期就開始放鬆心情，同自己講唔使擔心語言嘅問題，最緊要係做自己，享受個比賽。」最後入唔到5強，有冇唔開心？Yancy話宣布嗰刻係有啲驚訝，因為一心好想入5強，仲諗定會講啲乜︰「諗咗一段說話想同屋企人、太婆講，後尾我有將段說話放咗上社交網，其實入到Top 10已經好開心，唔會後悔參加香港小姐，呢個經驗同回憶，係用錢都買唔到。」

雖然話用錢買唔到呢個經歷，但Yancy自爆參選期間都有一定嘅使費︰「其實參加係唔使畀錢，因為無綫會提供飯餐、化妝、衫，不過有啲時候冇贊助就要自己準備服裝，着得靚啲就要投資。才藝表演嘅衫要自己買，如果要上堂、搵老師都係自費，相對嚟講，我嘅使費可能多過其他佳麗少少，一共用咗25,000蚊。」