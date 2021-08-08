悼念Gary爆趣事！太極飲大兩杯引衝撞險開拖

殿堂級樂隊太極一連兩場的紅館騷《Rainbow After Rain演唱會》昨晚（7日）開鑼，唱完《樂雨悲》後雷有輝（Patrick）笑言最近的熱門話題除了他們的個唱外，便是奧運：「畀多啲掌聲香港隊，為我哋爭取咁好成績，我哋都係嚟自香港，純香港製造、土生土長！」獲全場歡呼聲支持。

接下來便是紀念已逝世成員唐奕聰（Gary）的環節，不同歌手嘉賓輪流上台，獻唱出對方的作品，及細訴跟Gary的相處點滴。先有首次踏上紅館舞台的樂隊ONE PROMISE，跟Patrick合唱《枕頭》，主音文廸表示身為新Band有幸Gary給他們監製了兩首歌，對方更講好會安排他們跟Patrick合唱，豈料未成事他便突然離世：「喺Gary嘅追思會見到Patrick，佢話要完成應承Gary嘅事，而我哋嘅新歌係由Joey（鄧建明）做監製，多謝太極！多謝Gary！」

緊接再有駱振偉、鍾達茵、主持Keyman、DJ Marco輪流上台，其中Keyman問到太極有否曾經吵大鑊至面阻阻？Patrick自爆幾年前曾試過：「有次飯局係我請客，可能酒微菜薄⋯」朱翰博（Ricky）講笑話可能支紅酒唔靚，飲少少大家就酒精「上頭」，有兩句衝撞不突止，繼而還想動武，幸好最後冇「開拖」：「當刻大家都好有火藥味，但唔使一個鐘就處理咗，冇隔夜仇。」又指盛旦華（蛇仔）永遠都是自動做和事佬，蛇仔說：「我冇諗咁多，唔想僵晒咁就出聲喝，係酒精問題啫，下次飲靚啲！」

再問到太極出埠工作誰最狂野、兼飲最多？Joey二話不說篤Gary出來，抵死笑謂：「唔喺度嗰個就講嗰個！」Patrick爆Gary有次去澳洲出騷，飲醉後反鎖自己於廁所內攬住馬桶狂嘔，Ricky再爆因為Gary將自己反鎖，最後跟Joey爬入廁所拖對方出來，點知劉賢德（HiFi德）「加料」：「喺澳洲佢試過2次㗎！第二次就係我同張衞健拖佢出嚟！」笑翻全場！