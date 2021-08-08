【心理測驗】士多啤梨蛋糕的愛情密碼

都說甜食可以刺激大腦分泌安多酚，令人產生愉悅感，不開心的時候要吃，開心的時候更要吃，喜上加喜更是吃貨們的好藉口，特別是賣相精美的蛋糕，望一眼都令人食欲大增。不過原來除了口味之餘，吃蛋糕的順序都能看出你的內心。日本人氣網絡視頻頻道「幸せ*Style」就有一個超級準的蛋糕戀愛觀心理測驗題在日網瘋傳，究竟隱藏在這塊蛋糕之中的粉紅泡泡甚麼真理呢？

【問題】

請問你吃蛋糕時，第一口通常從哪裏開始？

A.蛋糕上的士多啤梨

B.蛋糕的尖端

C.蛋糕的側面

D.蛋糕的忌廉

【結果分析】

A.渴望被愛型

由蛋糕上的士多啤梨開始吃的你，是一個以愛情為先的人，一旦談戀愛就會深陷進去，對伴侶的要求很高，希望對方能把你捧在手心裏，如果對方沒有給你足夠的愛或安全感，你就會胡思亂想，無形給對方造成壓力。在要求別人的同時，你亦要努力讓別人感受到你的愛，一旦對方滿足你的要求，就會更全身心的投入到其中。

B.無私奉獻型

由蛋糕的尖端開始吃，可見你是一個溫柔的人，談戀愛時會不求回報的付出，對方快樂你就會快樂，以對方的感受為先。不過在付出的時候，你亦會感到不安，怕被對方討厭，不知自己的行為是否正確，因而忽略了自己的感受，令自己感到失落、委屈。要知道愛情是雙向的互動，想要長久的發展，必需要分享彼此的想法。

C.努力主動型

要是你由蛋糕的側面開始吃，顯示你是一個積極上進的人，這一份心意在面對愛情時亦一樣，只要遇上喜歡的對象，就會勇敢去追求，努力讓對方注意到自己，在對方的面前，落力表現最好的一面，盡力為對方着想。不過太過的刻意和努力，倒容易產生反效果，愛情可以成為你提升自己的動力，有時候放寬心順其自然地發展，反而會有更好的效果。

D.戀愛幻想型

由蛋糕的忌廉開始進食，透視你是一個愛幻想的人，很容易欣賞別人的優點，但往往只是默默地關注而不敢行動。在腦海中，或者你早已幻想出一場又一場浪漫的戀愛場景，卻難以開花結果，幻想之中你三番四次把對方美化，如果現實之中與你的想法有落差時，你很快就可以抽身。幻想雖然美好，但如果想發展成現實，還是要好好交流和溝通。