張敬軒周慧敏力撐太極！AK壓軸現身辣㷫全場

殿堂級樂隊太極的首場紅館騷《Rainbow After Rain演唱會》可謂星光熠熠，尾段邀請了張敬軒及「玉女掌門人」周慧敏上台合唱，後者獻唱唐奕聰（Gary）作給她的《借歪》，唱畢雷有輝（Patrick）跟她說起碼有30多年沒有同台演出，周慧敏指其首個個人演唱會是在台灣，獲太極做樂手及嘉賓，Patrick即講笑話：「你第一次畀咗我⋯哋？」女方接笑說：「係我嘅榮幸，Gary仲做埋音樂總監，我同佢講如果佢開個人作品展，我就會唱呢首，今晚我完成咗對佢嘅諾言，佢係會聽到！」

待周慧敏離場後，Patrick突然轉感性Mode：「夾Band夾咗30幾年，都係第一次見個台少一個人，但唔緊要，佢其實喺度，每個人心入面都有佢。」全場即拍手安慰，他續說：「佢想唱首歌畀大家聽，叫大家唔好傷心，但一定要掛住佢。」繼而唱出《今天應否失去你》。另一注目嘉賓、人氣男團MIRROR成員AK（Anson Kong）於Encore時登場，跳上台跟太極合唱《Ignited》炒熱氣氛，唱至中段再有KB打鼓加入，演唱後太極叫AK下次帶齊其他兄弟上台，AK笑笑口答應並說好開心可以同前輩分享紅館舞台，覺得好好玩，而KB更指AK百忙之中都抽時間做嘉賓，非常抵讚！

去到最後，Patrick坦言個唱幾度延期，本來去年可以齊人開騷，但可惜天意弄人：「少咗個隊友都會堅持行落去！啱啱有好多嘉賓都同Gary有關係，而同Gary最有重要關係嘅太太，今晚亦有嚟！成功男人嘅背後都會有一個出色嘅女人幫佢，有佢先有Gary，先有咁多動人作品、美好樂章，留畀大家回憶。」隨後唱《一生不再說別離》時，Patrick最終難忍淚水，一度痛哭至不能唱歌，Joey更是眼濕濕，場面感人！

完騷後5子後台受訪，Patrick大爆唱《一》時聽到有Gary把聲先淚崩：「之前練都唔係咁，當堂都打咗個突，佢把歌聲真係殺死我！」講到Gary太太有捧場，他們再次多謝對方照顧Gary：「開騷前佢有入房同我哋打氣，仲話遲啲約埋一齊去踩單車。（同Gary太太講嘢仲會唔會傷心？）已經過咗嗰段時期，去番細個嗰時咁天真、無邪嘅心情，佢聽晚都會嚟！」另外，Joey自認當年就是飲醉酒險跟Ricky開拖之人：「嗰陣斷咗片，其實都斷到依家，哈哈！」