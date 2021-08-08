Fit過陳婉衡！32D韓國健身女神用3招操出馬甲線

潮流興收身，做Gym已經成為好多人嘅習慣，圈中有唔少藝人都好落力操Fit，務求以最佳狀態示人，仲有唔少藝人做Gym做上癮，考埋健身教練牌，實行兼職做埋健身教練，殺出一條血路！就好似36E「咪神」陳婉衡出名身材Fit到爆，熱愛健身嘅佢成功考獲健身教練牌之後，喺健身室「掛牌」做星級導師，吸引唔少人爭住報名搵佢上堂，雖然受到疫情影響，佢轉戰做網上教學，仲不時大晒火辣身材，做生招牌吸客，大受網民歡迎。

吸逾52萬粉絲

講到火辣程度，就不得不提韓國健身教練강현경（姜賢京），佢喺社交網有逾52萬粉絲，佢樣子甜美，擁有32D豐滿身材，同埋修長美腿，不過最令人羨慕就係佢嘅黃蜂腰同馬甲線，Fit到漏嘅身形，淨係睇相都隨時令你有收身嘅衝動，仲被網民封為健身女神！佢除咗不時大晒性感相派福利，仲會喺網上教大家收身秘訣，同埋做健身操，仲教大家用呢3招，等大家喺屋企都可以跟住做，從而操出纖腰同馬甲線！

第1招：側彎腰

先將雙手舉起到膊頭嘅高度，跪喺瑜伽墊上，其中一隻腳向左側伸直，用腰同左手帶動身體向右邊側彎，之後利用右手支撐身體，完成後回到最初的動作。

第2招：凌空抬腳

繼續用側彎腰嘅作，右手支撐身體，左手伸直，一隻腳跪喺瑜伽墊上，一隻腳抬起上下擺動，咁就可以能加強訓練到側腰嘅肌肉。

第3招：前彎腰

最後係一個前摺嘅動作，延續凌空抬腳嘅動作，繼續利用右手支撐身體，將抬起咗嘅腳同左手向身體收縮，咁就可以運動到腹肌，達到收腰效果。