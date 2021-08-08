《七公主》趕劍擊潮乘勢追擊！馬德鐘父子檔劇被撤換

藝人馬德鐘、何廣沛及袁鎮業日前拍攝無綫新劇《雙生陌生人》，馬德鐘一人分飾兩角，而袁鎮業則是他的「替身」，每場戲他們都要重做多次，要花多幾倍時間。馬德鐘受訪時謂：「有親兩個性格嘅戲都要重用，又要換衫、換裝，就連機位、視線位都要跟番，工作量好多，所以拍起嚟都幾攰。」不過他坦言經後期處理出來效果應該會好好，到時觀眾亦會看得過癮。而之前他與兒子馬在驤都有份演出的新劇《我家無難事》原於周一（9日）播出，但由於節目調動關係，現時會先播具劍擊內容的新劇《七公主》，對此，他覺得公司安排很好，現時劍擊是全城熱話，做法正確。問覺得兒子於《我》劇演得如何時，他謂：「我諗OK啩！其實我哋只有一場同場，新人攞個體驗玩吓OK！（有興趣繼續做？）佢依家都忙緊學，呢樣要睇佢自己喇！」

何廣沛飾演馬德鐘的表弟及師爺，因劇中得他一人知道對方有2個身份，故廣沛笑言相當考腦力。對於他擔演的《食腦喪B》現時於myTV Gold播映中，他坦言有收看，更指劇中的喪屍化妝經過後期製作出來效果相當好，自己都好滿意：「呢套係喜劇，講喪屍世界觀，都幾有趣，希望觀眾睇到開心。」

而袁鎮業則承認拍攝開頭很大壓力，講對白要隻字不漏，記位及動作都要好配合，要事前與馬德鐘建立默契，而對方亦給了很多意見給他，令他獲益良多。他又透露劇中除了做馬德鐘「替身」外，更有另一個角色：「我喺劇中仲有個角色係做收數佬嘅，不過係一個潮爆嘅收數佬。」