東京奧運昨日上演男子籃球金牌戰,結果美國力挫法國連續4屆奪得奧運金牌。而美國超模Kendall Jenner亦有於社交網站留言祝賀球星男友Devin Booker贏波!

向來戀得低調的她只貼上男友贏波後的背影照,並放上金牌的emoji。早前她於家族真人騷節目《Keeping Up With the Kardashians》被fans問她是否只與籃球員拍拖,她即霸氣回應:「我其實唔剩係只會同籃球員拍拖,如果你哋做下研究就會知。我只係籃球fans所以咁啱(同多位籃球員拍拖)啫!」

Kendall貼圖祝賀球星男友奪金,而另一美國超模Bella Hadid亦好關注奧運。她日本於社交網站貼奧運奪金的中國14歲跳水小將全紅嬋的照片及相關報道。