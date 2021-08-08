吳亦凡遭全面封殺成史上第一人　陰謀論：恐被人間蒸發！

內地男星吳亦凡被網紅都美竹踢爆酒局選妃，更因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，消息一出震驚中港台演藝圈，台灣有名嘴更爆陰謀論，指吳亦凡的下場悲慘，預言他最後會從此人間蒸發。

吳亦凡桃色醜聞爆出後，如今又被拘留，他和其工作室的社交網，及多個平台帳號遭強制注銷，音樂作品也從各大平台全面下架，封殺得十分徹底，僅剩下代號「13370000」一串數字。

儘管目前公安細節尚未公開，吳亦凡的行徑還是遭到各大官媒、影視協會發聲譴責，對此，有傳吳亦凡突然被爆出醜聞，都是為了掩蓋鄭州水災事件。有網民更預測吳亦凡的下場：「吳亦凡就會乖乖去坐牢，坐完牢之後這個人就消失，就把他送回加拿大，從此在人間蒸發。」

搭訕套路大開公

此外，有網民更爆亦凡搭訕騙色套路，分別是在半夜以徵選演員名義，挑年輕稚嫩的漂亮女孩子去小型見面會，但最後去的地點是只有吳亦凡一個人的酒店房間；另一種則是透過和自己發生過關係的靚女，讓她們當介紹者，牽線成功就會送名牌精品或給利是。另外都美竹在揭露吳亦凡私生活不檢點時，也說到吳亦凡會用兩句話，不斷洗腦自己看上的漂亮女子，這兩句就是「我會對你負責」和「我想好好和你在一起」，一般女生聽到大明星對自己說這種甜言蜜語，很容易就被哄騙，掉入他的套路中。