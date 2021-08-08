香港廣州設歌迷活動中心　張敬軒凌晨秘密拍片忍痛腰斬

深受廣大樂迷愛戴的歌手張敬軒，獲粉絲買下位於中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣的巴士站燈箱廣告，以慶祝他入行20周年。為答謝樂迷的心意，昨晚（7日）他為太極樂隊的演唱會擔任嘉賓後，急趕在凌晨12時前到達相關的巴士站秘密拍攝短片，由於有不少粉絲聞風而至，最後為了不想拍攝內容曝光，忍痛地即場腰斬拍攝計劃，並於今日（8日）凌晨1時許在網上直播談及取消拍攝一事外，更網晒唯一一張在現場拍下的照片，他留言：「Thanks to everyone！But again：NG HO SAI CHIN」（感謝各位，但再提示大家：唔好嘥錢！）

在直播中軒仔說有粉絲選採演唱會的照片作為燈箱廣告，他特意找專人在貨倉中，找回廣告中所穿的歌衫包括「早餐衞衣」，又說知道有樂迷在郵輪買廣告，但不想大家浪費金錢。他說：「雖然我唔鼓勵大家嘥錢，但我都好感動同感恩，好想做啲嘢、畀驚喜大家，所以喺巴士站拍啲搞笑片答謝大家，但有熱情嘅朋友跟咗嚟，我係有啲唔開心，因為要喺好緊迫嘅時間拍攝，要做好多嘢。現場見到大家影住，我怕plan好嘅嘢提前曝光，最後要cut晒所有拍攝。」他續說雖明白現場的粉絲好乖，但他的想法是不想拍攝內容曝光，同時也不想阻礙工作人員收工，他說：「如果今晚行過去、勸喻大家唔好揸機（影）時，如果我嘅嚴肅嚇親大家嘅話，我要講聲唔好意思！」

入行20年收過無數粉絲的禮物，軒仔說在荃灣有一個5千呎的倉庫，是存放家具及粉絲的禮物，他說：「有1/4都係粉絲嘅禮物，淨係Monchhichi公仔都有幾千個，好多書信都冇扔，除咗收過一撮頭髮，我係冇keep。」他語重心長的說現在搵食艱難，勸喻粉絲們不要送禮：「我好感恩大家咁錫我，例如頭先喺紅館閘口收到好多禮物，其實我生活上嘅必需品已經有，依家香港地搵錢唔容易，要留番個錢傍身，或者同心愛嘅人食個飯，去酒店staycation仲實際。我好早出嚟做事，經歷過月尾盼出糧嘅日子，所以大家唔好再買嘢畀我，買隻碟，上網買歌，或者開演唱會買張飛支持，我已經好開心。如果大家有呢個心意而經濟許可，可以幫助慈善機構，捐完send番張收據我睇，已經開心感恩。或者我去活動，嚟探吓我，帶『兩梳蕉』嚟就得。」

他更宣布會在其家鄉廣州及香港，分別設立歌迷活動中心，廣州的會址仍在物色中，而香港的會址面積達數千呎，地址稍後公布，：「我知道有朋友會做應援嘅物品，我覺得應唔應援係其次，有時大家可以坐埋做啲手作仔，或者做義賣活動，有個好似老人活動中心或社區活動中心嘅地方，會有個錄影廠拍吓節目，有我啲古靈精怪嘅嘢，會擺我嘅獎座，放咗啲舒服嘅傢俬，畀大家hea吓，當然疫情下會有人流限制，詳情遲啲會公布。」