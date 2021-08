「牛下女車神」李慧詩喺東京奧運女子爭先賽奪得銅牌,再為香港爭光,全城狂賀,為港隊喺奧運上寫下光輝歷史。一眾香港藝人都喺網上隔空祝賀,包括張繼聰、余香凝、連詩雅等都上載照片恭喜對方,姚子羚就發文:「恭喜李慧詩在最後一天的奧運為港隊劃上完美句號!」而身在東京採訪嘅「集郵王」方力申都相當興奮,睇住電視支持李慧詩,當見到對方成績贏得銅牌,狂嗌:「Yes Yes!She got it!」連佢事後都笑自己「興奮時,我講咗英文!I'm so international...may be I'm in Tokyo? Haha..」