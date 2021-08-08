【賀李慧詩摘銅】台灣單車遊　推介3大挑戰路線

來到東京奧運最後一天，我們的「牛下女車神」李慧詩在奮戰下，終於壓軸摘銅，再為港人爭光，令人熱血沸騰，真想立即去踩單車！碰巧在剛過去的「第35屆香港國際旅遊展」，台灣館力推今年主題「自行車遊台灣」，台灣觀光協會香港辦事處的洪瑞聯秘書還特意解釋：「因為疫情後，香港民眾對戶外運動旅遊需求，有明顯的增加，故今次想推薦幾個台灣自行車景點給大家。」以下幾條台灣單車遊熱門路線，風景特色各異，難度也有高有低，很適合港人去挑戰一番呢！

環湖水邊行 日月潭

首先推薦的，是被美國CNN旅遊生活網站CNNGO，票選為全球10大最美自行車道的「日月潭環潭自行車道」，騎車繞一圈須約3小時，沿途盡是湖光山色，路線穿梭於林間，感覺非常舒適，若遇片霧片雨，湖景更有另一番詩意。

如時間有限，不妨選行只長2.5公里的向山自行車道段，它有1條長400米的水上自行車道，騎車猶如行在水上；走到向山遊客中心，更可慢慢欣賞這座得過「2011台灣建築獎」並由日本名建築師設計的清水模建築；在向山眺望台，更可騎單車走過有10米高的懸臂式鋼吊橋，打卡拍照又優美又寫意。

登峰天堂路 武嶺

另一推薦，就是挑戰海拔高度3,275米的南投武嶺，它是台灣公路的最高點，征服它是不少單車愛好者的心願，它被群山環繞，沿途視野非常廣闊，騎車可眺望到飄逸的雲海，晚上甚至可觀星。

從清境沿迂迴公路不斷上斜，在短短21.3公里內爬升了1,357米，由昆陽直登武嶺一段「天堂路」，更折騰過無數單車高手，但登頂後得到的成功感， 絕對是踏到大腿抽筋也值得。

環島必經站 壽卡

而位於海拔高度460米的壽卡，是南迴公路最高點，是環島的必經路，騎單車者要爬坡21公里才能到達壽卡「鐵馬驛站」休息，它曾是被廢棄的檢查哨，因單車熱潮才重開，成為單車聖地，辛苦騎來必拍照留念。

從壽卡至台東達仁鄉是整整10公里的下坡道，滑下來真很爽！壽卡南通恆春半島、墾丁等景點，也東西通屏東和台東，沿台灣太海洋海岸公路走，一路上風景很美，單車迷可享受到無人、無車、只有海風的寧靜舒適感。