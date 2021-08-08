思鄉要食！日本過江龍小店

日本可以說是不少的「家鄉」，未通關，想飛都難，思鄉點算？食吓日本地道滋味紓緩一下吧！最近有不少日本過江龍小店抵港，有居酒屋、拉麵店、燒肉丼店等，讓大家稍解「鄉愁」。

剛於佐敦開業的北海道居酒屋，總店就在札幌市。新店以木色作主調，讓人有置身於北海道森林中之感。菜式有清爽的佐酒菜，用辛口清酒浸泡鮑魚後慢火煮至軟腍的「清酒浸鮑魚」，用來配酸中帶甜一類的清酒，別具風味。香港少見的軟綿蝦夷鹿肉漢堡，以7成鹿肉配3成牛肉，再淋上紫蘇蘿蔔蓉配柚子酸汁或味噌醬汁配香燒茄子；前者酸甜開胃，後者味道濃郁。熬煮1日半的土手味噌煮日本黑毛和牛內臟，集合了油香十足的牛腸、牛肚、牛肝、牛小腸等，是出色的佐酒小食。最後再來一客由日籍大阪燒名廚重乃博師傅親手炮製的大阪燒，熱辣辣吃最滋味。

登陸旺角的燒牛丼店在日本有達10年歷史，更被喻為是燒肉丼元祖，日本店不時大排長龍。新店主打用鐵板燒烹調肉類，與一般汁煮牛肉丼稍有不同。店內有逾25款日式燒牛肉和燒豚肉丼選擇，其中大熱的招牌燒牛肉丼，炒香洋葱後加美國牛腹脅肉烤煮，鋪在日本秋田米飯上再淋特製醬汁，肉汁滲入白飯內，粒粒美味；加入生食用的日本赤卵拌勻品嘗，享受升級。香港菜單可找到在日本屬Secret Menu的芝士燒牛肉丼，加入Mozzarella芝士碎和帕爾馬芝士粉輕炙至半溶，配烤肉和黑椒，惹味又有肉汁。牛肉以外，還有各式口味的豚肉丼選擇，鹽燒豚肉丼選用荷蘭豬五花腩，配上鹹香特製醬汁，配米飯一流。定食則有6款選擇，無論是唐揚炸雞，又或是吉列豬扒都有，配上和風汁和野菜沙律，口味傳統。

東京米芝蓮一星拉麵店的名廚山本敦之師傅早前在銅鑼灣開設新分店，以少見的蠔湯底作主角。湯底選用數十斤鮮蠔加秘製配料，經低溫慢煮提煉出蠔的甘甜，配以蔬菜、自家提煉的蠔油和蠔醬，令蠔的鮮味爆發。必試牡蠣鹽味拉麵，牡蠣黃金湯加上拉麵、火箭菜、紫洋葱、烤紅椒和叉燒，湯汁甘甜而蠔味滿滿。此外，還有多款牡蠣小食，包括用蠔湯烹煮的醬漬牡蠣一口飯、惹味汁燒的菇燒牡蠣串、香口的野菜天婦羅和清新的蠣泡茶漬飯，讓大家感受蠔鮮味。