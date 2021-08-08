被網友騷擾寸爆牙　菊梓喬：我有情緒波動！

歌手菊梓喬（Hana）今日（8日）現身灣仔，出席個人簽名會。疫情關係令她練出神乎其技的「半妝」，又笑言已很久沒化妝出街，當記者要求除口罩拍照，她顯得相當靦覥回道：「一係等間補番畀你哋！」

談到至去年10月起未有出活動，與粉絲「相思」很久仍未有機會見面，今日破關而出的她開心表示：「唱片都出咗成年喇，粉絲Keep住隻碟咁耐都未簽到。以前成日同佢哋見面，冇得見梗係唔開心啦！」

講到她於社交網發文留言，自爆受到騷擾，她說：「只怪我唔識玩社交網，用錯咗帳戶發文。其實好小事但我有情緒波動，對方一直以唔同帳號騷擾。（驚遇襲？）有啲毛管戙，事後刪文係為咗粉絲着想，唔想嚇親佢哋。（對方攻擊你爆牙？）冇嘢，爆牙係觀點與角度問題，況且我不嬲都唔係走靚女路線。」

Hana又表示正籌備新歌，會與新班底合作稍後會進錄音室。談到處女劇《刑偵日記》收視未如理想，但有指新一季正在籌備中，她坦言：「希望能繼續參與，身邊很多朋友都談論緊套劇。（收視影響信心？）冇喎，我仲陶醉緊自己嘅演出，不過我嘅角色已經坐咗監，如果係係咪可以安排孖生細妹畀我『復出』？」她笑指自己演變態角色上癮，期望可以再下一城。