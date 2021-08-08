果粉聚焦：新Magic配件突發上市

Apple無預警地了推出了多款全新Magic系列配件，全部已於官網上架。(互聯網)

Apple推出新產品從來沒有預警，剛剛又突然發表了多款全新Magic系列配件，包括Magic Keyboard、Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad、Magic Trackpad、Magic Mouse。

以上配備Touch ID的配件為購物與登入提供一個快捷安全的認證方式（註：Touch ID功能只適用於配對 M1 Mac），同時3款Magic Keyboard均設有新的Spotlight、Dictation、Do Not Disturb與Emoji專用按鍵。

所有新款Magic配件都配備編織線款式的USB-C Lightning Cable充電線，可以無線操作，每次充電足夠正常使用一個月或以上。

同場加映：怪物級顯示卡

Apple同時發表了3款Mac Pro專用的全新顯示卡模組，建基於Radeon Pro W6000系列處理器，共有W6800X、W6800X Duo及W6900X三個款式，執行大食程式如《Octane X》快84%，效果達怪物級數。用家購買Mac Pro時可選購其中一款模組，而Mac Pro現有用家想升級亦可單獨購買。