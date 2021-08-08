傾掂續約3年　李居明希望新光永存

玄學家李居明作品《通靈師》今日（8日）於新光戲院舉行首映，他開心表示已跟新光的業主達成口頭協議可續約3年：「之前戲迷都好擔心續唔到約，因為疫情影響，業主好仁慈畀咗好多寬限畀我，有減租計劃，幾多就唔講得。」他坦言疫情令文化界及粵劇界都大受影響，今次續租成功猶如打下強心針：「依家可容納千人嘅劇院係得新光，我都同業主傾咗3次，星期三先得到對方口頭承諾，預計下星期就正式簽約，應該唔會有咩變數。（續租有冇咩條件？）如果再續要早半年通知。我希望盡我能力令新光永存，但2026、27年呢度會拆卸，我當然希望唔好拆，因為拆卸重建要好大筆資金。」他指經營新光並不容易，因為是一門蝕本生意，他本着支持文化活動的心態蝕住做：「之前有成年冇得開戲，但都要交租，不過業主畀我交半租。」他稱幸好最近戲曲界愈見暢旺，又計劃星期日將演出場地租予敎會從事宗教活動。

藝人薛家燕亦有現身首映，她表示知道對方的作品在影展獲奬，特來恭賀及觀看。講到近況，她透露因屋企裝修，最近搬到酒店暫住，兒子、新抱及孫仔也有探望她，問到可有找李居明為孫仔睇相？她說：「佢話我孫仔個相同八字好好，連個名都好到不得了，個名係我親家改。」李居明笑指如此優質，應該多生幾多，又批她會有3個孫，至於家燕的女兒就應該多穿紅衫去催旺姻緣，可惜年輕人不聽勸，家燕即謂會幫女兒多買幾件紅色衣服。另外，2人稍後會拍檔在網上講12生肖的虎年運程。