黃翠如拍《七公主》太入戲　極速減10磅肥唔番

香港劍擊隊成員張家朗於東京奧運獲得金牌後，除了令港人相當振奮，連帶以劍擊為主題的無綫新劇《七公主》也食正熱潮，提早於明日（9日）播出，劇集除了有劍擊情節向香港運動員致敬外，還有不少破格劇情，以另類手法帶出熱血勵志信息。為了令角色人物更突出，監製陳維冠（Joe）與黃翠如商量，望她減10磅配合強悍律師角色之餘，還激勵了衛志豪（Michael）操肌，以鋼條身形客串登場。

向來身形纖瘦的翠如為此刻意控制飲食，最終於短時間內達標減掉10磅：「嗰時大家好奇我點解突然之間瘦咗咁多，好關心我。呢套劇都幾大挑戰，因為角色成日都要板起塊面，唔知係咪太入戲，拍到後期我都係一直瘦，有一段時間肥唔番，好彩依家已經回復番正常體重。」

苦練鋼條身形

而Michael則表示今次狂減20磅苦練鋼條身形，雖然平日也有健身習慣，但為了拍劇效果，節食兼操肌情況下，3個月內勁減20磅，但他呼籲大家沒有專人指導下切勿仿傚：「嗰時主要一日食一餐，兩隻去皮雞髀加飯，同埋推晒所有飯局。至少隔日去Gym操一操，每次兩、三個鐘，主要係舉重、推胸、推背、手瓜、二頭同三頭肌，最後再加跑步。」更指原本只有第一場戲需要剝衫，但因導演及監製不想浪費他的操肌成果，臨時決定餘下的兩場戲也讓其赤膊上陣，對Michael來說絕對是意外收鑊。