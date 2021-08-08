林家棟獲頒「亞洲之星」大獎：希望拍更多出色電影！

今屆紐約亞洲電影節於8月6日至22日舉行，影帝林家棟分別有《殺出個黃昏》、《手捲煙》及《智齒》三部作品參展，當中《手》片更成為電影節開幕電影。電影節官方更宣布頒發「亞洲之星」大獎予家棟，並對他給予高度評價，指他是香港其中一位最多才多藝和多產的演員，故藉獎項表揚他在幕前、幕後付出的努力。而許鞍華導演則獲頒「終身成就獎」，大會將放映其早年的作品《胡越的故事》和《投奔怒海》。

勉勵行內電影工作者

忙於宣傳《殺》片的家棟未能前往當地領獎，不過電影節卻相當有心，速遞獎座到他的辦公室，令其驚喜萬分，家棟即拍片答謝電影節支持：「多謝紐約亞洲電影節頒呢個獎畀我，直頭係飛過嚟畀我，其實我好想飛過去（紐約），但冇辦法，最開心係今次自己演出同監製嘅電影，都喺電影節同觀眾見面。通過電影節，可以畀更多香港以外嘅朋友見到，希望將來可以再做多啲更出色嘅電影帶畀觀眾。」他更同時勉勵行內電影工作者：「過去一年因為疫情，香港電影有少少停咗落嚟，希望疫情盡快離開，我哋可以再拍更多更好嘅電影畀大家。希望將來有機會親身飛過嚟（紐約）多謝大家！」