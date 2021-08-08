【Edan大讚蔡俊彥歌喉】同193合作？張家朗咁樣答…

東京奧運今日圓滿落幕，港隊一共奪得6面獎牌令人相當振奮，其中獲得男子花劍金牌嘅「劍神」張家朗更一夜成名，同時令一眾隊友吳諾弘、張小倫及蔡俊彥人氣急升，其中吳諾弘喺隔離期間仲不時喺網上開Live，同網民互動，吸引過10萬人次收睇，而尋晚（7日）佢哋四師兄終於齊集喇！

童星出身嘅吳諾弘先化身KOL玩開箱，介紹喺東京買嘅奧運紀念品，之後有網民問到佢會唔會再拍劇，吳諾弘就話暫時會專注打劍！之後佢哋4個一齊開Live，上次托蔡俊彥鴻福，可以同MIRROR成員呂爵安（Edan）一同開Live嘅「大師兄」小倫，就不斷被大家叫「找數」唱歌，但係大師兄相當怕醜，只係透露不斷練習Edan首新歌《小諧星》，佢仲展示親手抄嘅歌詞紙，話好大壓力，不過最後佢都走數冇唱！

而後尾，「劍壇193」張家朗被問到會唔會同ERROR成員193（郭嘉駿）合作時，張家朗直言：「睇吓有冇機會囉！哈哈哈！」講到Crossover啲咩？張家朗笑言：「我都唔知！」吳諾弘都話：「拍廣告囉！」令網民相對期待，唔少人都留言話希望佢哋再開Live，想聽佢哋唱歌呀！

另一方面，蔡俊彥就多謝大家讚佢唱歌好聽，佢話：「我希望唱歌可以繼續幫助抒發情緒，輔助到打劍嘅表現，我會偶爾Post吓啲錄音出嚟，因為我仲想進步，所以大家真誠嘅評價對我嚟講好重要，好聽就讃，唔好聽就_啦😂🙏」而Edan都大讚：「真心唱得幾好！」