農曆又七月　知禁忌唔會心慌慌

剛立秋，便踏入農曆七月，眾所周知農曆七月是鬼月，而農曆七月十四就是盂蘭節，即俗稱的「鬼節」，傳統上認為這是鬼門關大開的日子，「阿飄」(鬼的別稱)會隨處逛，真係聽到都打冷震！無論你信不信「阿飄」怪怪，一些關於鬼節的禁忌，大家不妨罕罕記住，以免惹來麻煩啦！

1.咪拍膊頭

一般相信人有三把火，一把在額頭，兩把就在雙肩，所以拍人膊頭就會「拍熄」其中一把火，以致陽氣大減，所以大家要識做，唔好拍人膊頭，亦唔好畀人拍膊頭呀！

2.唔好游水

有說鬼節是「阿飄」找「替死鬼」的日子，而不幸溺水的亡魂更會抓緊時機，所以有說鬼節到海灘游水會容易遇溺，甚至喪命。

3.忌紅黑色

玄學上認為，鬼節不宜穿着紅色或黑色的衣服，只因紅衣似足厲鬼，而黑衣就死氣沉沉，比較適合是多穿着黃色、杏色等似符咒顏色的衣服。

4.勿貼牆行

其實人怕鬼，鬼亦怕人，所謂「人怕鬼三分，鬼怕人七分」，「阿飄」懼怕人的陽氣，所以愛貼牆而行，如果你無端端又貼牆而行，很容易便撞鬼，真係撞上去呀！

5.衣紙要避

不少人都會於鬼節「燒街衣」，視為一種功德，是為了布施四方的遊魂野鬼。由於燒衣紙時會聚集一班「阿飄」，若然你不慎亂踩衣紙，惹怒「阿飄」，咁就好自為之啦！