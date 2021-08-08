10年後Re-U！朱晨麗約埋2011年港姐大晒冷

無綫花旦朱晨麗於2011年參選《香港小姐》勇奪冠軍入行，相隔10年，朱晨麗除咗以師姐身份為今屆港姐擔任導師外，呢日更孖住一班同屆佳麗，包括亞軍朱希雯、季軍許芷熒、梁麗翹、胡中慧、蔡慧欣及李松蔓等，一同相約慶祝選港姐十周年。

朱晨麗於社交網大晒當晚靚相，見一班靚女盛裝打扮，在遊艇餐廳大歎Fine Dinning料理，更換足兩個造型，先以七彩繽紛嘅夏日Look於船上留倩影，再以黑白高貴晚裝上陣，眾人更重現當年影Poster及領獎時嘅畫面，非常有心思。朱晨麗留言：「時間過得真係快，眨眼已經10年啦！」

朱晨麗受訪時表示：「其實好多個佳麗都結咗婚，做咗媽媽喇，能夠咁啱約返喺8月7日聚舊好難得，不過有啲身在外地返唔到嚟，嗰晚得7個『成員』出到嚟咋，大家傾番10年前參賽前後嘅嘢，好多回憶湧番晒出嚟。（冇催你結婚？）冇，我隨緣啦！」

談到與亞軍朱希敏及季軍許芷熒再影「當選照」，朱朱笑言：「我哋夾dress code㗎，本來冇櫈坐咪諗住踎低少少影相囉，點知最後又畀我哋搵到張櫈，仲要有啲當選feel，好開心。（呢10年你最大嘅得着係乜？）成為咗演員，打開咗眼界，同埋試咗好多唔同嘅嘢呀！」