被愛犬咬傷！曹格承諾絕不棄養：牠是我家人

馬來西亞歌手曹格雖然性格火爆，不時同網民展開罵戰，但原來私下愛心爆棚，佢今年初喺揸車嗰陣，見到路邊有隻重傷嘅狗狗，即時救起狗狗送去醫院搶救，並將名字改為「勇敢‧盧比（Lubee）」為狗狗打氣。當Lubee康復後，仲獲曹格收養，計埋Lubee，佢一共養咗3隻狗狗，「四仔爺」和睦相處！

消除網民疑慮

但係日前佢喺社交網話被Lubee咬傷手，仲晒咗張地下成灘血嘅相，令到網友相當擔心，隔咗一日之後佢就報平安，晒咗張包紮了好傷口嘅相片，以英文：「No problem lah。」但有唔少網民擔心曹格呢次被咬傷之後會棄養Lubee，而引起熱議！但係出名係「狗奴」嘅佢回應網民：「如果我被我家毛小孩咬，我也不會丟棄牠…牠是我的家人。」並再次強調只係受咗小傷：「沒事…没事……最近Lubee會偶爾短暫失憶。野性爆發。但没事。没事。」令到一眾網民都消除疑慮，可以鬆一口氣，仲大讚佢好有愛心。

而佢今日（8日）亦有上載一段片，睇到Lubee頭耷耷咁行埋佢身邊，而佢亦有摸吓Lubee個頭，仲想撩Lubee玩，但係Lubee就唔敢直望佢，好似充滿內疚感，有網友留言：「他（Lubee）還是好自責呀！因為自己～咬傷了最愛的爸爸🥺爸爸還仍然這麼愛我，我更愧疚了～謝謝爸爸原諒我包容我愛我。」網民睇到佢雖然被Lubee咬傷，但係仲咁錫Lubee，都話好敬佩佢呀！