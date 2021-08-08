夏目綾　最理想黑髮妹

好多人有鋪染髮癮，鍾意將頭髮染到五顏六色，但有唔少男士崇尚自然美，覺得東方女性要有一把烏黑亮麗嘅秀髮先最自然最吸引！如果你都鍾意黑髮姑娘嘅話，就要留意喺日本寫真界獲得「男士最理想之黑髮美少女」呢個稱號嘅夏目綾了！

貌似人氣AV小花

物有相似，人有相同，好多日本寫真女優都同AV女優「撞樣」，例如寫真妹塩地美澄同AV天后麻美由真生得好相似，而今日同大家見面嘅夏目綾，亦同AV廠SOD專屬小花戶田真琴有幾分似樣。今年25歲嘅夏目綾，望落去好青春，唔講仲以為佢得十零歲，比起真琴多咗一份陽光氣息，加上佢嘅打扮比較淳樸，一把頭髮保留天然烏黑，感覺自然又討好。身材方面，夏目綾比真琴生得高，仲要係上圍豐滿，一對D奶好有彈力，着比堅尼嗰陣頻頻漏奶，吸引力有過之而無不及。

能歌擅舞攞埋獎

其實夏目綾唔係一位全職寫真女優，早喺2015年就以美少女組合「花言葉INNOCENCE」成員嘅身份喺舞台載歌載舞，組合解散後轉投「MewMew」旗下，到咗今年則加入另一組合「miao」，兼且成為呢隊組合嘅標誌性人物。

講番阿妹嘅寫真事業，由於佢有樣有身材，人氣相當唔錯，仲因為有一把秀髮，被寫真界稱為「男士最理想之黑髮美少女」，而佢更加喺2019年成為「Miss 週刊少年雜誌」最高獎嘅得獎者之一！